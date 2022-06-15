15.06.2022 12:05 Виталий Хиневич

Украинским учителям выдадут ноутбуки

Ноутбуки получат учителя из разных регионов страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Сообщается, что по согласованию Министерства и местных органов управления образованием, ЮНИСЕФ передаст 5050 ноутбуков для учителей, школы которых повреждены или разрушены.

Ноутбуки получать учителя из Сумской области, Житомирской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской. Часть техники направят в Закарпатскую область для перемещенных учителей из других регионов.

«Благодарен международным партнерам за постоянную поддержку педагогов и плодотворное сотрудничество для восстановления сферы образования Украины. Совместными усилиями мы сделаем все, чтобы учебный год начался в максимально безопасных условиях, а украинские учителя обеспечены необходимым цифровым оборудованием»,- сообщил Сергей Шкарлет.