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15.06.2022  12:05   Виталий Хиневич

Украинским учителям выдадут ноутбуки

Ноутбуки получат учителя из разных регионов страны.

Ноутбуки учителям
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
 
Сообщается, что по согласованию Министерства и местных органов управления образованием, ЮНИСЕФ передаст 5050 ноутбуков для учителей, школы которых повреждены или разрушены.
 
Ноутбуки получать учителя из Сумской области, Житомирской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской. Часть техники направят в Закарпатскую область для перемещенных учителей из других регионов.
 
«Благодарен международным партнерам за постоянную поддержку педагогов и плодотворное сотрудничество для восстановления сферы образования Украины. Совместными усилиями мы сделаем все, чтобы учебный год начался в максимально безопасных условиях, а украинские учителя  обеспечены необходимым цифровым оборудованием»,- сообщил Сергей Шкарлет.
 
Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, какие изменения следуют ожидать в учебном процессе.
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  ноутбуки, учителя, образование
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