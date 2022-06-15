15.06.2022 12:27 Рита Парфенова

Мобилизация в Украине: расширен список, кому положена отсрочка

Еще одну категорию мужчин освободили от мобилизации в Украине.

Речь идет о студентах и педагогах профессионально-технических училищ, передает РЕДПОСТ со ссылкой на УНИАН.



В Украине вступил в силу закон №7272, в котором права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования приравниваются к правам студентов и преподавателей вузов. Иными словами,они получают отсрочку от призыва на военную службу.



Отсрочка от мобилизации положена:

учащимся дневной или дуальной формы обучения;

преподавателям ПТУ, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы и они получают там не менее 0,75 ставки.









Напомним, на улицах и в местах отдыха харьковчан правоохранители вручают повестки всем мужчинам призывного возраста.