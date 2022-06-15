Мобилизация в Украине: расширен список, кому положена отсрочка

Еще одну категорию мужчин освободили от мобилизации в Украине.
Речь идет о студентах и педагогах профессионально-технических училищ, передает РЕДПОСТ со ссылкой на УНИАН.
В Украине вступил в силу закон №7272, в котором права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования приравниваются к правам студентов и преподавателей вузов. Иными словами,они получают отсрочку от призыва на военную службу.
Отсрочка от мобилизации положена:
Напомним, на улицах и в местах отдыха харьковчан правоохранители вручают повестки всем мужчинам призывного возраста.
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