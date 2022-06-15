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15.06.2022  12:35   Виталий Хиневич

Какой урожай зерновых ожидают в Украине

Посевная кампания в Украине завершена на 99%.

Украина урожай
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Новое время».
 
Сообщается, что исходя из прогнозов, урожай составит 65 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных. Экспорт ожидают в размере около 30 миллионов тонн.
 
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что ожидается около 48−50 миллионов тонн зерновых и зернобобовых: кукурузы — 24 миллионов тонн, пшеницы — 18−20 миллионов тонн, ячменя — около 5 миллионов тонн.
 
«У нас будет до 20 миллионов тонн переходных остатков из предыдущего урожая и потенциально минимум дополнительно 30 миллионов тонн к экспорту из нового. Чтобы справиться с такими объемами, нужно экспортировать минимум 4 миллионов тонн в месяц», —отметил Высоцкий.
 
Напомним, блокада морских портов Украины вызвала рост мировых цен на продовольствие, а в перспективе - голод в развивающихся странах.
 
Источник:   Новое врем
 Тэги:  урожай, аграрии
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