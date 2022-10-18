18.10.2022 21:12 Дмитро Колонєй

Популярна крупа невдовзі подешевшає: прогноз експерта

Про рух цін та з чим пов'язаний розповів представник Мінагрополітики.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Вголос, в Україні слід чекати зниження ціни на гречку до 60-70 грн/кг. З чим це пов'язано розповів директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

Він зазначив, що загалом гречки в Україні вже зібрали понад 120 тис. тонн – і цей процес триває. Очікується, що загалом обсяг врожаю становитиме понад 150 тис. тонн.

«Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм», – розповів Віштак.

Станом на 18 жовтня, гречка в Україні коштує в середньому 82,4 грн/кг. Це на 5,54 грн/кг менше від середньомісячної ціни вересня в 87,94 грн/кг. За даними «Мінфіну», в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку складає (за 1 кг):

У супермаркетах вартість крупі - від 78,9 до 89 грн. за кг.