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18.10.2022  21:12   Дмитро Колонєй

Популярна крупа невдовзі подешевшає: прогноз експерта

Про рух цін та з чим пов'язаний розповів представник Мінагрополітики.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Вголос, в Україні слід чекати зниження ціни на гречку до 60-70 грн/кг. З чим це пов'язано розповів директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.
 
Він зазначив, що загалом гречки в Україні вже зібрали понад 120 тис. тонн – і цей процес триває. Очікується, що загалом обсяг врожаю становитиме понад 150 тис. тонн.
 
«Наразі до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм», – розповів Віштак.
 
Станом  на 18 жовтня, гречка в Україні коштує в середньому 82,4 грн/кг. Це на 5,54 грн/кг менше від середньомісячної ціни вересня в 87,94 грн/кг. За даними «Мінфіну», в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку складає (за 1 кг):
 
У супермаркетах вартість крупі - від 78,9 до 89 грн. за кг.
 
Источник:   Вголос
 Тэги:  цена, гречка, украина
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