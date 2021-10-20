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20.10.2021  15:35   

Спекуляции Добкина на теме коронавируса неуместны и вредны

Исполняющая обязанности директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова опровергает заявление кандидата на пост городского головы Михаила Добкина.

Спекуляции Добкина неуместны
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Харків Times». 
 
Отмечается, что в медицинском учреждении опровергли информацию о предоставлении помощи от Михаила Добкина.
 
В частности речь идет о строительстве дополнительной кислородной трассы, которую якобы кандидат в мэры решил создать на территории «Чернобыльской» больницы.
 
 
По словам Ирины Пироговой, с Михаилом Марковичем на эту тему не общались и помощи у него не просили. Кроме этого, она склона полагать, что спекуляции на тему коронавируса неуместны и вредны. 
 
Напомним, Комитет избирателей Украины назвал предвыборные обещания Добкина популизмом и обещанием денег.
 
Источник:   Харків Times
 Тэги:  коронавирус, харьков
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