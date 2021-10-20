Спекуляции Добкина на теме коронавируса неуместны и вредны

Исполняющая обязанности директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова опровергает заявление кандидата на пост городского головы Михаила Добкина.
Комментариев: 0
Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажность:
давление:
ветер: