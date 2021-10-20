20.10.2021 15:51 Валерия Кононова

Ведущая компания NIX подписала соглашение с лучшим харьковским университетом

Известнейшая компания по разработке программного обеспечения, один из лидеров украинской IT-отрасли NIX и один из ведущих университетов Украины и Европы Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 19 октября 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве.

Само соглашение между компанией и университетом станет выгодным для обеих сторон, а также для косвенной третьей стороны – студентов Каразина.

Президент NIX Игорь Брагинский подчеркнул, что данное соглашение может коснуться не только факультетов компьютерных наук или информатики, но и остальных факультетов ВУЗа, ведь IT-сфере на данный момент нужны различные специалисты и они безусловно будут нужны в будущем.

"Мы не должны конкурировать", – прокомментировала ректор ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Кагановская, говоря о сфере образования и бизнес-индустрии, - "от чего выигрывают все стороны", – добавил президент NIX.

В первую очередь студенты получают лучшую подготовку к будущей профессиональной жизни. Да и она, профессиональная жизнь, благодаря соглашению может ворваться в их судьбы раньше окончания университета, позволив набраться того самого исключительно необходимого опыта.

В свою очередь университет получит доступ к экспертным программам NIX и актуальным для рынка знаниям, а сама компания в будущем обретёт уверенных IT-специалистов.

"Нужны те, кто, с одной стороны, имеют капитальные знания – математику, алгоритмизацию, и, с другой стороны, быстро схватывают обучение чему-либо" – подчёркивает Игорь Брагинский, делая ударение на необходимости фундаментального образования, которое и может предоставить Каразина, как классический университет, для становления студентов IT-инженерами, специалистами с большой буквы.

Обе стороны соглашения, как университет, так и компания NIX уверены, что их сотрудничество будет иметь успех, ведь они обладают двумя главными его составляющими – репутацией и возможностями, которые и будут передавать студентам и преподавателям.