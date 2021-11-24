24.11.2021 20:35 Дмитрий Колоней

В Харькове откроют два "Дія центра" для помощи с COVID-сертификатами

Такие же центры уже есть во всех центрах предоставления админуслуг Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , "Дія Центри" расположатся в ТРЦ "Никольский" (ул. Пушкинская, 2-а) и Северном корпусе ХНУ имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 6).

ОНи будут помогать харьковчанм решать вопросы с:

получением информации о видах СOVID-сертификатов и способах их получения;

подачей заявки на получение цифрового сертификата;

определением ошибки генерирования сертификата и путях их исправления;

информацией о том, как можно продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до одного года.

Напомним, по информации вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, во время кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Харькове не было тяжелых побочных последствий от прививки.