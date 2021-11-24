В Харькове откроют два "Дія центра" для помощи с COVID-сертификатами

Такие же центры уже есть во всех центрах предоставления админуслуг Харькова.
Напомним, по информации вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, во время кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Харькове не было тяжелых побочных последствий от прививки.
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Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Антициклон Walpurga принесет в Харьков холодную и сухую погоду.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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