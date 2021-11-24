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24.11.2021  20:35   Дмитрий Колоней

В Харькове откроют два "Дія центра" для помощи с COVID-сертификатами

Такие же центры уже есть во всех центрах предоставления админуслуг Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, "Дія Центри" расположатся в ТРЦ "Никольский" (ул. Пушкинская, 2-а) и Северном корпусе ХНУ имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 6). 
 
 
ОНи будут помогать харьковчанм решать вопросы с:
  • получением информации о видах СOVID-сертификатов и способах их получения;
  • подачей заявки на получение цифрового сертификата;
  • определением ошибки генерирования сертификата и путях их исправления; 
  • информацией о том, как можно продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до одного года.

Напомним, по информации вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, во время кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Харькове не было тяжелых побочных последствий от прививки.

Тэги:  дія центри, вакцинация, харьков, каразина, никольский, ковид, коронавирус, covid-сертификат
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