24.11.2021 21:01 Дмитрий Колоней

Нарушителям закона в строительной сфере в Харькове светят миллионные штрафы

Этим грозит новый законопроект о реформе градостроительства, который готовят ко второму чтению в украинском парламенте.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , законопроект №5655 о реформе градостроительства предусматривает высокие штрафы за нарушения в строительной сфере.

Так, сумма взыскания за нарушения для разных объектов будет составлять до 950 прожиточных минимумов (2,357 млн. грн.). Вместе со штрафами в рамках реформы градостроительства для нарушителей парламентарии готовят и уголовную ответственность. Этот законопроект парламент планирует рассматривать во втором чтении в декабре 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители домов по улице 23 Августа обратились в Харьковский городской совет с просьбой остановить строительство высотки в районе дома №56. Руководитель города Игорь Терехов провел встречу с ними и представителем фирмы-застройщика.