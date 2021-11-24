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24.11.2021  21:01   Дмитрий Колоней

Нарушителям закона в строительной сфере в Харькове светят миллионные штрафы

Этим грозит новый законопроект о реформе градостроительства, который готовят ко второму чтению в украинском парламенте.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, законопроект №5655 о реформе градостроительства предусматривает высокие штрафы за нарушения в строительной сфере.
 
 
Так, сумма взыскания за нарушения для разных объектов будет составлять до 950 прожиточных минимумов (2,357 млн.   грн.).  Вместе со штрафами в рамках реформы градостроительства для нарушителей парламентарии готовят и уголовную ответственность. Этот законопроект парламент планирует рассматривать во втором чтении в декабре 2021 года.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что жители домов по улице 23 Августа обратились в Харьковский городской совет с просьбой остановить строительство высотки в районе дома №56. Руководитель города Игорь Терехов провел встречу с ними и представителем фирмы-застройщика.
Тэги:  незаконное строительство, штрафы, харьков, украина, парламент
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