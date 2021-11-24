24.11.2021 09:22 Рита Парфенова

Как харьковчане переносят вакцинацию от COVID-19

Во время кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Харькове не было тяжелых побочных эффектов от прививки.



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Как пишет РЕДПОСТ, об этом на брифинге 23 ноября сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



По словам вице-мэра, не зафиксировано ни одного случая госпитализации после вакцинации, лишь одна из вакцин могла давать температуру несколько дней. «Самые тяжелые — это три-четыре дня температуры после Pfizer. Все! CoronaVac даже совсем ничего не давал, легкие — 37,4 и немножко ломота в мышцах», — рассказала Горбунова-Рубан.

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Одновременно с этим вице-мэр сообщила, что заболевшие ковидом вакцинированные пациенты госпитализировались в больницу в состоянии средней тяжести. До реанимации дошли единицы — два-три человека, и то мы задавали им вопрос, купили ли они сертификат, действительно ли вакцинировались, здесь есть свои моменты. Но чтобы массовые были тяжелые последствия, нет, массовых не было никаких», — уточнила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, ученые в США на протяжении текущего года сравнивали эффективность вакцин Pfizer, Moderna и Johnson.