Под Харьковом горела квартира в многоэтажке (фото)

Пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района спасатели тушили больше двух часов.
Как пишет РЕДПОСТ, вечером 23 ноября спасателей вызвали на тушение пожара в пятиэтажке по улице Центральной, 17 поселка Купянск-Узловой.
Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Дым от пожара быстро распространился по лестничной клетке, и возникла угроза жильцам верхних этажей. Спасатели провели эвакуацию людей с 3-го и 5-го этажей дома, вывели на свежий воздух восемь человек, в том числе троих детей.
Разведка показала, что пожар возник в спальне, и к моменту приезда огнеборцев разросся на площадь в 20 квадратных метров. В течение получаса огонь был укрощен, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
В тушении пожара приняли участие 2 отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС (одна автоцистерна и отделение на автолестнице), а также пожарная команда ведомственной пожарной охраны ЮЖД на автоцистерне.
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