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24.11.2021  09:56   Рита Парфенова

Под Харьковом горела квартира в многоэтажке (фото)

Пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района спасатели тушили больше двух часов.

Пожар Харьков: в поселке Купянск-Узловой горела квартира в многоэтажке

Как пишет РЕДПОСТ, вечером 23 ноября спасателей вызвали на тушение пожара в пятиэтажке по улице Центральной, 17 поселка Купянск-Узловой.

Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Дым от пожара быстро распространился по лестничной клетке, и возникла угроза жильцам верхних этажей. Спасатели провели эвакуацию людей с 3-го и 5-го этажей дома, вывели на свежий воздух восемь человек, в том числе троих детей.

Разведка показала, что пожар возник в спальне, и к моменту приезда огнеборцев разросся на площадь в 20 квадратных метров. В течение получаса огонь был укрощен, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.

Пожар Харьков: в поселке Купянск-Узловой горела квартира в многоэтажке

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

В тушении пожара приняли участие 2 отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС (одна автоцистерна и отделение на автолестнице), а также пожарная команда ведомственной пожарной охраны ЮЖД на автоцистерне.

Пожар Харьков: в поселке Купянск-Узловой горела квартира в многоэтажке

Напомним, в Харьковской области пожар забрал жизни семейной пары, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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