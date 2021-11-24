24.11.2021 09:56 Рита Парфенова

Под Харьковом горела квартира в многоэтажке (фото)

Пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района спасатели тушили больше двух часов.

Как пишет РЕДПОСТ, вечером 23 ноября спасателей вызвали на тушение пожара в пятиэтажке по улице Центральной, 17 поселка Купянск-Узловой.



Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Дым от пожара быстро распространился по лестничной клетке, и возникла угроза жильцам верхних этажей. Спасатели провели эвакуацию людей с 3-го и 5-го этажей дома, вывели на свежий воздух восемь человек, в том числе троих детей.

Разведка показала, что пожар возник в спальне, и к моменту приезда огнеборцев разросся на площадь в 20 квадратных метров. В течение получаса огонь был укрощен, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.





Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



В тушении пожара приняли участие 2 отделения 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС (одна автоцистерна и отделение на автолестнице), а также пожарная команда ведомственной пожарной охраны ЮЖД на автоцистерне.

Напомним, в Харьковской области пожар забрал жизни семейной пары, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.