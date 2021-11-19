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19.11.2021  11:10   Виталий Хиневич

В Харьковской области пожар забрал жизни семейной пары

В Чугуевском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 19 ноября около 03:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Лиман. 
 
 
Сотрудники пожарно-спасательной части установили, что общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Во время пожаротушения были выявлены тела двух жителей дома, 71-летней женщины и 60-летнего мужчины.
 
На ликвидацию пожара понадобилось около 6 часов, причину и обстоятельства трагедии устанавливают.
 
Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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