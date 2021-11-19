19.11.2021 11:10 Виталий Хиневич
В Харьковской области пожар забрал жизни семейной пары
В Чугуевском районе произошло возгорание частного домовладения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 19 ноября около 03:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Лиман.
Сотрудники пожарно-спасательной части установили, что общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Во время пожаротушения были выявлены тела двух жителей дома, 71-летней женщины и 60-летнего мужчины.
На ликвидацию пожара понадобилось около 6 часов, причину и обстоятельства трагедии устанавливают.
Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар
в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
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