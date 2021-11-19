19.11.2021 11:31

Игорь Терехов получил всеукраинскую награду «Менеджер года в инфраструктуре»

Главную награду за вклад в развитие инфраструктуры Украины журнал «MINTRANS» отдал мэру Харькова Игорю Терехову.



cultura.kh.ua

Журнал «MINTRANS» объявил ежегодный рейтинг лучших менеджеров года в области транспорта и инфраструктуры, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета. Главной награды – «Менеджер года в инфраструктуре» – удостоился мэр Харькова Игорь Терехов.

Торжественная церемония награждения «MINTRANS Awards» прошла в рамках Международного форума инфраструктуры и транспорта в Киеве. Награду для мэра Харькова из рук главного редактора журнала Юрия Аксенова приняла директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко.

Читайте также: Как развивают транспортную инфраструктуру в Харькове

Свой ежегодный рейтинг журнал «MINTRANS» составляет, основываясь на финансовые показатели и мнение экспертов. Номинация «Менеджер года в инфраструктуре» является главной и присваивается за наиболее весомый вклад в развитие инфраструктуры Украины.





Отметим, что за последний год в сфере пассажирских перевозок Харькова происходят масштабные преобразования. Открываются новые маршруты, создаются удобные современные транспортные развязки, обновляется подвижной состав метро, автобусного и троллейбусного парков. В частности, запущены муниципальные автобусы, которые взяли на себя обслуживание маршрутов, от которых отказались частные перевозчики. В отдаленные районы Харькова созданы троллейбусные маршруты, на которых курсирует транспорт на автономном ходу. Рассматривается вопрос о покупке трамваев швейцарской компании Stadler. Также на базе «Экополис ХТЗ», по инициативе руководителя города Игоря Терехова, откроют собственное производство трамваев.



Также в Харькове улучшают качество автомобильной инфраструктуры: за последний год харьковчане заметили не только улучшение основных дорог города, но и внутриквартальных. Появились новое покрытие на дорогах, умные перекрестки, плитки Брайля на переходах. Внутриквартальные дороги также были отремонтированы.