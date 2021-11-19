19.11.2021 11:45 Виталий Хиневич

Деньги исчезают в полночь: клиенты Monobank жалуются на систему безопасности

У клиентов банка мошенники сняли все средства с банковской карты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что клиенты Monobank на интернет странице «Минфин» жалуются на работу системы безопасности банка.

Одна из пользователей сообщила, что ночью с ее банковской карты были сняты денежные средства в размере 35 тысяч гривен. Данная сумма ушла со счета клиента в 5 заходов.

Женщина акцентировала внимание на тот факт, что финансовое учреждение не прислало смс-уведомление о транзакции.

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Другой пользователь под ником «MariiaV» сообщил, что с банковского счета ночью аналогичным способом была похищена значительная сумма денег.

Сотрудники службы поддержки отреагировали на оба случая. Первой пострадавшей от рук мошенников они сообщили, что все операции прошли с помощью подтверждений платежа в приложении и были отправлены сообщения по каждой из них.

Второму клиенту также написали, что банк использует современную технологию безопасности «3DS», однако не все сайты пользуются ею и посоветовали не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Напомним, Monobank закрывает некоторые карты , о чем указали в рассылке, направленной клиентам.