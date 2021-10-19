Monobank заблокирует часть счетов своих клиентов

Monobank закрывает некоторые карты, о чем указали в рассылке, направленной клиентам.
Как сообщает РЕДПОСТ, закрыты будут все карты в злотых, а средства, которые останутся на закрытых счетах будут переведены на кредитные карты по курсу на тот момент. Сами карты перестанут функционировать для пользователей с 12 декабря.
В банке уточнили, что автоматический перевод после 12 декабря вовсе не обязателен и до этого срока в удобный момент каждый клиент может сам заняться переводом валюты на любую гривневую карту.
Ранее мы писали, что ПриватБанк ограничил количество денежных переводов. Теперь получать или отправлять деньги на карту возможно не более 100 раз в месяц.
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