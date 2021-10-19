19.10.2021 08:00

19 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно в один из дней октября отмечают Всемирный день балета. В 2021 году он выпал на 19 октября.



Сцена из балета «Спартак», СХІД ОПЕРА Харьков

Идея популяризации балета возникла в Ковент-Гардене – именно оттуда провели провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. А с 2014 года акция стала международной, к ней присоединились ведущие балеты мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. В этом году более пятидесяти театров по всему миру проведут онлайн-трансляции классов и встреч с артистами.



Кроме того, будет запущен онлайн-флешмоб с хэштегом #WorldBalletDay: все желающие могут запечатлеть свой любимый балетный прыжок и выложить фото в соцсети. Флешмоб уже получил название «Прыжок для радости».

Также в этот день

В 1862 году родился Огюст Луи Мари Николя Люмьер, считающийся (совместно со своим братом Луи) одним из родоначальников кино, основателем французской киноиндустрии и кинорежиссуры.



1872 – самый большой в мире золотой самородок, весом в 215 кг, находят в Новом Южном Уэльсе.



1916 – родился Эмиль Гилельс, один из величайших пианистов XX века.



1917 – в Чигирине съезд украинского Вольного казачества провозгласил генерала Павла Скоропадского своим гетманом.



1918 – родился Александр Галич (настоящая фамилия Гинзбург), русский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен. Галич – литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии, имени и отчества.



1940 – родился Майкл Гэмбон, ирландский актер, он же профессор Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере».



1952 – родилась Вероника Кастро – мексиканская актриса, звезда телесериалов. Она с одинаковым успехом снималась еще и в кино, вела музыкальные программы, выступала с сольными концертами. А телесериалы с ее участием проходили просто на «ура». Вот наиболее известные из них: «Богатые тоже плачут» (1979), «Право на рождение» (1981), «Лицо любви» (1982), «Иоланда Лухан» (1984), «Счастье, где ты?» (1985), «Запретная любовь» (1986), «Дикая Роза» (1987), «Моя маленькая Соледад» (1990), «Валентина» (1993), «Маленькая деревушка – сущий ад» (1998).



1960 – начало экономической блокады Кубы – правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.



1962 – родился Эвандер Холифилд, американский боксер, многократный чемпион мира в супертяжелом весе.

1962 – родился Сейфаддин Гурбанов Али оглы — скульптор, народный художник Украины (2010), доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Сейфаддин Гурбанов — автор ряда памятников в Харькове (Александру Невскому, архитектору Бекетову, композиций «Скрипач на крыше», «Первая учительница», «Инспектор ГАИ») и в других городах Украины.



1969 – родился Трей Паркер, американский киноактер. Наиболее известен как создатель мультсериала «South Park» совместно с Мэттом Стоуном.



1987 – на всех биржах мира курс акций упал аж на 508 пунктов. Этот день вошел в историю как «Черный понедельник». Пережившие его брокеры долго пугали им уолл-стритовскую молодежь, а физики до сих пор надеются найти простые правила, которые могут объяснить общие движения больших рынков.



1993 – в Харькове был установлен памятник украинскому писателю Григорию Квитке-Основьяненко. Памятник открыт на одноименной улице к 215-летию со дня рождения писателя. Бронзовую фигуру, изображенную с пером и бумагой в руках, создали скульптор Семен Якубович и архитектор Юрий Шкодовский.



2000 – неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века.



2000 – в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.



2003 – католическая церковь причислила подвижницу Мать Терезу Калькуттскую к лику блаженных (первая ступень канонизации). День беатификации матери Терезы в Албании отмечают как национальный праздник.



2011 – Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.

Приметы дня

По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года. Апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили наши предки. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли, кстати, такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».



В этот день готовили свои дома к зиме. Женщины убирали, мыли и заканчивали делать заготовки на зиму. Мужчины убирали в гаражах и вокруг дома.



Ни в коем случае нельзя 19 октября лениться и долго спать, иначе зима выдастся суровой: денег будет мало, а заработать их негде. Не пообщряются и пустые разговоры.



19 октября нужно обязательно пересчитать все финансовые сбережения, чтобы в доме был достаток и удача.



В Фомин день девушкам нельзя рассказывать о своих поклонниках. В противном случае они могут исчезнуть из их жизни.



Также в этот день нельзя отказывать нищим в хлебе. Тот же, кто станет жадничать, сам будет вынужден жить впроголодь.

Именины отмечают

Архип, Денис, Иван, Макар, Никанор, Петр, Фома, Элина.