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19.10.2021  00:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 октября

Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Позитивный настрой будет притягивать успех: дела могут продвигаться будто бы сами собой. Сеголня в состоянии внутренней гармонии вы способны сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды обещают неожиданную награду за труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Морально подготовьтесь: события могут развиваться совсем не так, как запланировали. Звезды советуют браться только за те дела и проекты, в которых уверены на сто процентов.

Рак (22 июня – 23 июля)
Пришло время заняться проектом, который вынашивали уже давно. Толчком, чтобы вдохнуть в него жизнь, могут послужить денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких.

Лев (24 июля – 23 августа)
Осторожнее в контактах: велик шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на карьере, статусе или уровне жизни! Причем можно стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать в случае, если сами их распускаете.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Сегодня можно почувствовать разочарование результатами своих трудов. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам покорить новые вершины.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Сегодня главной движущей силой в любых делах станет здоровая конкуренция. Возможно, на волне азарта вы совершите шаги, которые в другое время не сделали бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Окружающим может показаться, что вы настроены на конфликт. Все потому, что с одной стороны, вы не терпите чужого вмешательства и жестко стоите на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Залогом успеха станет умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Отличный день для любых начинаний. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать, – это завистливая критика со стороны.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ваша внутренняя энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Водолея появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
судьба дает Рыбам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Рыб могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Рыбы собирались поискать более денежную должность, хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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