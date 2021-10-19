19.10.2021 00:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 октября

Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Позитивный настрой будет притягивать успех: дела могут продвигаться будто бы сами собой. Сеголня в состоянии внутренней гармонии вы способны сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды обещают неожиданную награду за труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Морально подготовьтесь: события могут развиваться совсем не так, как запланировали. Звезды советуют браться только за те дела и проекты, в которых уверены на сто процентов.



Рак (22 июня – 23 июля)

Пришло время заняться проектом, который вынашивали уже давно. Толчком, чтобы вдохнуть в него жизнь, могут послужить денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких.



Лев (24 июля – 23 августа)

Осторожнее в контактах: велик шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на карьере, статусе или уровне жизни! Причем можно стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать в случае, если сами их распускаете.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня можно почувствовать разочарование результатами своих трудов. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам покорить новые вершины.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня главной движущей силой в любых делах станет здоровая конкуренция. Возможно, на волне азарта вы совершите шаги, которые в другое время не сделали бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающим может показаться, что вы настроены на конфликт. Все потому, что с одной стороны, вы не терпите чужого вмешательства и жестко стоите на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Залогом успеха станет умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Отличный день для любых начинаний. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать, – это завистливая критика со стороны.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ваша внутренняя энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Водолея появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

судьба дает Рыбам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Рыб могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Рыбы собирались поискать более денежную должность, хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!