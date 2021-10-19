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19.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 октября

После ночного дождя и хмурого утра днем будет ясно, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 октября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня 19 октября будут происходить лишь геомагнитные колебания. Даже несмотря на то, что утром они будет немного усиленными, магнитных бурь не прогнозируют.

Народные приметы. Если сегодня выпадет сухой первый снег, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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