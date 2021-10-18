18.10.2021 22:17 Евгений Клочко

Харьковский университет имени Каразина частично уходит на "удаленку"

С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму обучения с учетом сложной эпидемиологической ситуации на Харьковщине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу университета.

Как сообщили в учебном заведении, учитывая специфику образовательного процесса на разных факультетах и в институтах университета, ученым советам соответствующих подразделений предоставлена возможность самостоятельно определиться с формой обучения в данный период.

Так, 15 факультетов и учебно-научных институтов выбрали смешанную форму обучения, 7 - дистанционное, 1 - очную.

Смешанная форма обучения

химический,

социологический,

биологический,

геологии,

географии,

рекреации и туризма,

исторический,

математики и информатики,

международных экономических отношений и туристического бизнеса,

компьютерных наук,

радиофизики,

биомедицинской электроники и компьютерных систем,

медицинский факультет,

факультет психологии,

УНИ экологии,

УНИ «Институт государственного управления»,

УНИ «Каразинский школа бизнеса»,

УНИ компьютерной физики и энергетики.

Дистанционная форму обучения

экономический,

иностранных языков,

филологический,

философский,

юридический,

физический факультеты,

УНИ «Каразинский банковский институт».

Очная форма обучения

УНИ «Физико-технический факультет».

На данное время факультеты и учебно-научные институты вносят изменения в расписание учебных занятий. О них деканаты и кураторы групп сообщат студентов отдельно, как и о специфике смешанной или дистанционной форм обучения.

Межфакультетские выборочные дисциплины на 2 и 3 курсе по пятницам и кураторский час каждую среду на указанный период проводятся в дистанционном формате.

Напомним, 2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская