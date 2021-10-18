18.10.2021 22:17 Евгений Клочко
Харьковский университет имени Каразина частично уходит на "удаленку"
С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму обучения с учетом сложной эпидемиологической ситуации на Харьковщине.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу университета.
Как сообщили в учебном заведении, учитывая специфику образовательного процесса на разных факультетах и в институтах университета, ученым советам соответствующих подразделений предоставлена возможность самостоятельно определиться с формой обучения в данный период.
Так, 15 факультетов и учебно-научных институтов выбрали смешанную форму обучения, 7 - дистанционное, 1 - очную.
Смешанная форма обучения
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химический,
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социологический,
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биологический,
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геологии,
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географии,
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рекреации и туризма,
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исторический,
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математики и информатики,
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международных экономических отношений и туристического бизнеса,
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компьютерных наук,
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радиофизики,
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биомедицинской электроники и компьютерных систем,
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медицинский факультет,
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факультет психологии,
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УНИ экологии,
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УНИ «Институт государственного управления»,
-
УНИ «Каразинский школа бизнеса»,
-
УНИ компьютерной физики и энергетики.
Дистанционная форму обучения
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экономический,
-
иностранных языков,
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филологический,
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философский,
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юридический,
-
физический факультеты,
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УНИ «Каразинский банковский институт».
Очная форма обучения
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УНИ «Физико-технический факультет».
На данное время факультеты и учебно-научные институты вносят изменения в расписание учебных занятий. О них деканаты и кураторы групп сообщат студентов отдельно, как и о специфике смешанной или дистанционной форм обучения.
Межфакультетские выборочные дисциплины на 2 и 3 курсе по пятницам и кураторский час каждую среду на указанный период проводятся в дистанционном формате.
Напомним, 2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская
.
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