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18.10.2021  22:17   Евгений Клочко

Харьковский университет имени Каразина частично уходит на "удаленку"

С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму обучения с учетом сложной эпидемиологической ситуации на Харьковщине.

Часть Каразинского университета выбрала удаленную форму обучения
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу университета.
 
Как сообщили в учебном заведении, учитывая специфику образовательного процесса на разных факультетах и в институтах университета, ученым советам соответствующих подразделений предоставлена возможность  самостоятельно определиться с формой обучения в данный период.
 
Так,  15 факультетов и учебно-научных институтов выбрали смешанную форму обучения, 7 - дистанционное, 1 - очную.
 

Смешанная форма обучения

  • химический, 
  • социологический, 
  • биологический,
  • геологии, 
  • географии, 
  • рекреации и туризма, 
  • исторический, 
  • математики и информатики, 
  • международных экономических отношений и туристического бизнеса, 
  • компьютерных наук, 
  • радиофизики, 
  • биомедицинской электроники и компьютерных систем, 
  • медицинский факультет, 
  • факультет психологии, 
  • УНИ экологии, 
  • УНИ «Институт государственного управления», 
  • УНИ «Каразинский школа бизнеса», 
  • УНИ компьютерной физики и энергетики.
 

Дистанционная форму обучения

  • экономический, 
  • иностранных языков, 
  • филологический, 
  • философский, 
  • юридический, 
  • физический факультеты, 
  • УНИ «Каразинский банковский институт».
 

Очная форма обучения

  • УНИ «Физико-технический факультет».
 
На данное время факультеты и учебно-научные институты вносят изменения в расписание учебных занятий. О них деканаты и кураторы групп сообщат студентов отдельно, как и о специфике смешанной или дистанционной форм обучения.
 
Межфакультетские выборочные дисциплины на 2 и 3 курсе по пятницам и кураторский час каждую среду на указанный период проводятся в дистанционном формате.
 
Напомним, 2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская.
 
Источник:   ХНУ имени Каразина
 Тэги:  харьков, университет каразина
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