14.07.2021 13:31 Евгений Клочко

Татьяна Кагановская официально назначена ректором Каразинского университета

2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская.

© Татьяна Кагановская / Facebook

Об этом сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на пресс-службу ХНУ им. Каразина. "С 14 июля официально вступает в действие приказ Министерства образования и науки Украины о назначении Татьяны Кагановского, доктора юридических наук, ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Срок действия заключенного с ректором контракта составляет 5 лет.", - говорится в сообщении.

Напомним, декан юридического факультета Татьяна Кагановская одержала победу во втором туре выборов ректора Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Она опередила своего соперника Игоря Гирку, декана физико-технического факультета, более чем на 200 голосов.