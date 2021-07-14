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14.07.2021  13:31   Евгений Клочко

Татьяна Кагановская официально назначена ректором Каразинского университета

2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская.

© Татьяна Кагановская / Facebook
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу ХНУ им. Каразина. "С 14 июля официально вступает в действие приказ Министерства образования и науки Украины о назначении Татьяны Кагановского, доктора юридических наук, ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
 
Срок действия заключенного с ректором контракта составляет 5 лет.", - говорится в сообщении.
 
Напомним, декан юридического факультета Татьяна Кагановская одержала победу во втором туре выборов ректора Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Она опередила своего соперника Игоря Гирку, декана физико-технического факультета, более чем на 200 голосов. 
 
Источник:   Пресс-служба ХНУ им. Каразина
 Тэги:  харьков, кагановская
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