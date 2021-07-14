Татьяна Кагановская официально назначена ректором Каразинского университета

2 июня 2021 состоялся II тур выборов ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, в котором победила дочь Евгения Петровича Кушнарева Татьяна Кагановская.
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День спешных переговоров: звезды обещают выгодные сделки или даже повышения по службе. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
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