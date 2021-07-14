14.07.2021 13:09

Два района Харькова останутся без воды: причина и список адресов

На перекрестке проспекта Московского и улицы Богдана Хмельницкого проведут работы по переключению сети.



//vodokanal.kharkov.ua

15 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение воды связано с тем, что подрядная организация ООО ДПК «Профит» будет проводить работы по переключению водопроводной сети D=300 мм на перекрестке проспекта Московского и улицы Богдана Хмельницкого

Со списком адресов, где временно отключат воды, можно ознакомиться здесь.



Телефон для справок: 15-33.

Напомним, в среду, 14 июля, коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит в Новобаварском районе Харькова планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период