14.07.2021 12:59 Евгений Клочко

Из-за аномальной жары запрещено движение грузовиков на Харьковщине

На дорогах введено ограничение движения грузовиков из-за аномально высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение "Полиции Чугуевщины" в социальных сетях. Правоохранители сообщают, что с целью сохранения проезжей части автомобильных дорог от разрушения тяжеловесными транспортными средствами в период жаркой погоды при температуре воздуха более 28 ° C на дорогах общего пользования государственного значения введено временное ограничение движения автотранспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10 до 22 часов включительно.

В жару все грузовики обязаны находиться на площадках отстоя. Под воздействием температуры воздуха свыше 28 градусов дорожное покрытие нагревается до критических температурных показателей, в результате чего конструкция дорожной покрытия под влиянием динамической нагрузки резко теряет опорную способность.

Отмечается, что двигаясь по такой дороге тяжеловесный транспорт оставляет на нем свой след - глубокие колеи, по которым образуются трещины, а затем и выбоины.

Правоохранители напоминают, ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, перевозящих скоропортящиеся грузы и грузы, которые используются при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Площадки отстоя большегрузных автомобилей указана ниже.