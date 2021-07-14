Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Из-за аномальной жары запрещено движение грузовиков на Харьковщине
14.07.2021  12:59   Евгений Клочко

Из-за аномальной жары запрещено движение грузовиков на Харьковщине

На дорогах введено ограничение движения грузовиков из-за аномально высокой температуры воздуха.

На Харьковщине запретили движение большегрузов в дневное время
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение "Полиции Чугуевщины" в социальных сетях. Правоохранители сообщают, что с целью сохранения проезжей части автомобильных дорог от разрушения тяжеловесными транспортными средствами в период жаркой погоды при температуре воздуха более 28 ° C на дорогах общего пользования государственного значения введено временное ограничение движения автотранспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн с 10 до 22 часов включительно.
 
В жару все грузовики обязаны находиться на площадках отстоя. Под воздействием температуры воздуха свыше 28 градусов дорожное покрытие нагревается до критических температурных показателей, в результате чего конструкция дорожной покрытия под влиянием динамической нагрузки резко теряет опорную способность.
 
Отмечается, что двигаясь по такой дороге тяжеловесный транспорт оставляет на нем свой след - глубокие колеи, по которым образуются трещины, а затем и выбоины.
 
Правоохранители напоминают, ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, перевозящих скоропортящиеся грузы и грузы, которые используются при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
 
Площадки отстоя большегрузных автомобилей указана ниже.
 
На Харьковщине запретили движение большегрузов в дневное время
На Харьковщине запретили движение большегрузов в дневное время
Источник:   Полиция Чугуевщины
 Тэги:  харьков, запрет движения
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Общество В Харькове создано коммунальное учреждение "Фонд культуры и креатива города Харькова " 14.07 Криминал и происшествия ДТП-тройничок в центре: трамваи не ходят 14.07 Образование Татьяна Кагановская официально назначена ректором Каразинского университета
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 