14.07.2021 12:19

В Харькове горит пиццерия (видео)

Сотрудники ГСЧС тушат пожар.



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В районе стадиона Металлист – пожар, горит пиццерия Maranello на Тарасовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Пожар в ресторане итальянской кухни начался утром 14 июля.

На тушение вызвали сотрудников ГСЧС, которые уже на месте борятся с огнем.

Видео пожара выложили в соцсети. На кадрах виден дым во внутреннем дворике кафешки и толпу зрителей на противоположной стороне улицы. На тушение пожара приехали несколько машин с бойцами ГСЧС.

По данным сотрудников ГСЧС, сообщение о пожаре они получили в 11:27. Горит одноэтажная хозяйственная постройка на улице ул. Тарасовской, 2а. Площадь пожара составила около 50 кв.м. Сейчас идет его ликвидация.