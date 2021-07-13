13.07.2021 13:32

В среду – профилактические отключения воды в Харькове: список адресов

На очереди – Новобаварский район, в котором проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



//vodokanal.kharkov.ua

В среду, 14 июля, коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит в Новобаварском районе Харькова планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика услуги водоснабжения.

Профилактические работы проводятся с отключением воды в жилых домах и учреждениях.

Так, с 8:00 14 июля до 8:00 15 июля будет прекращено водоснабжение части Новобаварского района, ограниченной:

ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Новодаргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 13 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.