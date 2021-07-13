В среду – профилактические отключения воды в Харькове: список адресов

На очереди – Новобаварский район, в котором проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Новодаргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 13 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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