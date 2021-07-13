13.07.2021 08:20

Аварийное отключение воды в Харькове 13 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 13.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) до 17:00 13 июля;

ул. Героев Труда, 68 (п. №6, стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 13 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 13 июля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 26-б (стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 17:00 13 июля;

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 13 июля.



Холодногорский район:

ул. Благовещенская, 30, ул. Золочевская, 28-а (п. №1, стояк) до 20:00 13 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 июля;

ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 23:00 13 июля.

Напомним, 12 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.