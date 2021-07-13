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13.07.2021  08:20   

Аварийное отключение воды в Харькове 13 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 13 июля. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 13.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) до 17:00 13 июля;
ул. Героев Труда, 68 (п. №6, стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 13 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 13 июля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 26-б (стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 17:00 13 июля;
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 13 июля.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская, 30, ул. Золочевская, 28-а (п. №1, стояк) до 20:00 13 июля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 июля;
ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 23:00 13 июля.

Напомним, 12 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Тэги:  отключение воды, харьков
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