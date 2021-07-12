Аварийное отключение воды в Харькове 12 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 12 июля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк) до 17:00 12 июля.; пр. Московский (ч/с), ул. Героев Труда, 68 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №5), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 13 июля.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 26-б (стояк) до 17:00 12 июля.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 63 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2) до 20:00 12 июля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №12, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 12 июля.
Напомним, 9 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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