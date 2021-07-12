12.07.2021 08:48

Аварийное отключение воды в Харькове 12 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Метростроителей, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 12 июля.



Московский район:

ул. Героев Труда, 68 (п. №3, стояк) до 17:00 12 июля.; пр. Московский (ч/с), ул. Героев Труда, 68 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №5), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 13 июля.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 12 июля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 26-б (стояк) до 17:00 12 июля.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 63 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2) до 20:00 12 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №12, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 12 июля.

Напомним, 9 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.