Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ловили закладчиков: автомобиль с подозрительными пассажирами остановили в Харькове (ФОТО)
12.07.2021  08:32   

Ловили закладчиков: автомобиль с подозрительными пассажирами остановили в Харькове (ФОТО)

В салоне авто нашли краденные вещи.

Краденные вещи обнаружили в остановленном на Полтавском Шляхе автомобиле

В субботу звонок неравнодушного харьковчанина помог выявить преступнуую четверку, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Днем патрульным сообщили, что по Полтавскому Шляху движется подозрительный автомобиль Daewoo, водитель и пассажир которого могут быть причастны к распространению наркотиков. Инспекторы разыскали и остановили указанное авто.

Во время общения с правоохранителями водитель и трое пассажиров автомобиля заметно нервничали. Патрульные провели поверхностную проверку авто и нашли в салоне мобильный телефон, женский кошелек с деньгами и банковскими карточками, которые не принадлежали ни одному из находившихся в автомобиле.

Также полицейские установили, что остановленная четверка может быть причастна к ранее совершенным кражам. Именно это подтвердили пассажиры автомобиля Daewoo, признавшись в содеянном.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как на Салтовке поймали двух автомобильных воров.

Краденные вещи обнаружили в остановленном на Полтавском Шляхе автомобиле Краденные вещи обнаружили в остановленном на Полтавском Шляхе автомобиле

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Обчищали автомобили на Салтовке: в Харькове поймали двух автоворов (фото) 28.06 Криминал и происшествия Избили мужчину палками: информация полиции Харькова 27.06 Криминал и происшествия В Харькове пойманы три гастролера, обчищавших машины (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 