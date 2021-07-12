12.07.2021 08:32

Ловили закладчиков: автомобиль с подозрительными пассажирами остановили в Харькове (ФОТО)

В салоне авто нашли краденные вещи.

В субботу звонок неравнодушного харьковчанина помог выявить преступнуую четверку, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Днем патрульным сообщили, что по Полтавскому Шляху движется подозрительный автомобиль Daewoo, водитель и пассажир которого могут быть причастны к распространению наркотиков. Инспекторы разыскали и остановили указанное авто.



Во время общения с правоохранителями водитель и трое пассажиров автомобиля заметно нервничали. Патрульные провели поверхностную проверку авто и нашли в салоне мобильный телефон, женский кошелек с деньгами и банковскими карточками, которые не принадлежали ни одному из находившихся в автомобиле.

Также полицейские установили, что остановленная четверка может быть причастна к ранее совершенным кражам. Именно это подтвердили пассажиры автомобиля Daewoo, признавшись в содеянном.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как на Салтовке поймали двух автомобильных воров.