В районе Коксохима на 12 дней отключат газ: список адресов

В Новобаварском районе Харькова проведут регламентные работы на двух газорегуляторных пунктах.
С 12 по 23 июля специалисты «Харьковгоргаза» проведут регламентные работы на двух ГРП в Новобаварском районе города в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.
В связи с этим будет временно прекращено газоснабжение потребителям по адресам:
Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.
На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с регламентными работами на газопроводе с 6 по 9 июля возможно отключение газа в домах в Шевченковском районе города.
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