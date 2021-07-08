Главная Новости Харькова ЖКХ В районе Коксохима на 12 дней отключат газ: список адресов
08.07.2021  16:35   

В районе Коксохима на 12 дней отключат газ: список адресов

В Новобаварском районе Харькова проведут регламентные работы на двух газорегуляторных пунктах.


//khgor.dsoua.com

С 12 по 23 июля специалисты «Харьковгоргаза» проведут регламентные работы на двух ГРП в Новобаварском районе города в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.

В связи с этим будет временно прекращено газоснабжение потребителям по адресам:

  • Московский въезд
  • Северокавказский въезд
  • улица Кибальчича
  • улица Московская
  • улица Северокавказская
  • Приамурский 1-й переулок
  • Радиотехнический 1-й переулок
  • Приамурский 2-й переулок
  • Радиотехнический 2-й переулок
  • Тираспольский 1-й въезд
  • Тираспольский 2-й въезд
  • Тираспольский 3-й въезд
  • Тираспольский 4-й въезд
  • Восточный переулок
  • Приамурский въезд
  • Карачевское шоссе
  • Минеральный 1-й переулок
  • Минеральный 2-й переулок
  • Ольховский переулок
  • Победителей переулок
  • Покотиловский переулок
  • Райгородский переулок
  • Химический переулок
  • Ясные Зори переулок
  • Коксовый переулок
  • Карачевский переулок
  • Тираспольский переулок
  • Райгородский 1-й проезд
  • Райгородский 2-й проезд
  • Удянский проезд
  • улица Восточная
  • улица Коксовая
  • улица Минеральная
  • улица Приамурская
  • улица Радиотехническая
  • улица Райгородский
  • улица Удянская
  • улица Ясные Зори

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.

На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с регламентными работами на газопроводе с 6 по 9 июля возможно отключение газа в домах в Шевченковском районе города.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 ЖКХ На Алексеевке отключат газ: список адресов 14.06 ЖКХ В домах Немышлянского района Харькова на пять дней отключат газ: список адресов 07.06 Криминал и происшествия Хулиганы оставили без газа многоквартирный дом под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 