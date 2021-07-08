08.07.2021 16:35

В районе Коксохима на 12 дней отключат газ: список адресов

В Новобаварском районе Харькова проведут регламентные работы на двух газорегуляторных пунктах.



//khgor.dsoua.com

С 12 по 23 июля специалисты «Харьковгоргаза» проведут регламентные работы на двух ГРП в Новобаварском районе города в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.

В связи с этим будет временно прекращено газоснабжение потребителям по адресам:

Московский въезд

Северокавказский въезд

улица Кибальчича

улица Московская

улица Северокавказская

Приамурский 1-й переулок

Радиотехнический 1-й переулок

Приамурский 2-й переулок

Радиотехнический 2-й переулок

Тираспольский 1-й въезд

Тираспольский 2-й въезд

Тираспольский 3-й въезд

Тираспольский 4-й въезд

Восточный переулок

Приамурский въезд

Карачевское шоссе

Минеральный 1-й переулок

Минеральный 2-й переулок

Ольховский переулок

Победителей переулок

Покотиловский переулок

Райгородский переулок

Химический переулок

Ясные Зори переулок

Коксовый переулок

Карачевский переулок

Тираспольский переулок

Райгородский 1-й проезд

Райгородский 2-й проезд

Удянский проезд

улица Восточная

улица Коксовая

улица Минеральная

улица Приамурская

улица Радиотехническая

улица Райгородский

улица Удянская

улица Ясные Зори

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.



На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с регламентными работами на газопроводе с 6 по 9 июля возможно отключение газа в домах в Шевченковском районе города.