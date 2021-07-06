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06.07.2021  10:27   Рита Парфенова

На Алексеевке отключат газ: список адресов

В Шевченковском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе.


//khgor.dsoua.com

С 6 по 9 июля специалисты АО «Харьковгоргаз» будут проводить регламентные работы на газопроводе в Шевченковском районе города, об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.

Во время проведения работ возможно временное прекращение газоснабжения по таким адресам:

  • Береговая улица
  • улица Дербентская
  • переулок Дербентский
  • улица Кузнецкая
  • улица Аральская
  • улица Вавилова
  • улица Очаковская
  • улица Орская
  • переулок Орский 1-й
  • переулок Орский 2-й
  • улица Новоалексеевская
  • улица Низовая


Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.

На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее РЕДПОСТ писал, что с 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков,

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
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