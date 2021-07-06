На Алексеевке отключат газ: список адресов

В Шевченковском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе.
С 6 по 9 июля специалисты АО «Харьковгоргаз» будут проводить регламентные работы на газопроводе в Шевченковском районе города, об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.
Во время проведения работ возможно временное прекращение газоснабжения по таким адресам:
Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.
На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Ранее РЕДПОСТ писал, что с 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков,
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