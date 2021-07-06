06.07.2021 10:27 Рита Парфенова

На Алексеевке отключат газ: список адресов

В Шевченковском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе.



//khgor.dsoua.com

С 6 по 9 июля специалисты АО «Харьковгоргаз» будут проводить регламентные работы на газопроводе в Шевченковском районе города, об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поставщика газа.



Во время проведения работ возможно временное прекращение газоснабжения по таким адресам:

Береговая улица

улица Дербентская

переулок Дербентский

улица Кузнецкая

улица Аральская

улица Вавилова

улица Очаковская

улица Орская

переулок Орский 1-й

переулок Орский 2-й

улица Новоалексеевская

улица Низовая



Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.



На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее РЕДПОСТ писал, что с 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков,