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06.07.2021  10:17   Рита Парфенова

В Пятихатках и прилегающих поселках отключат воду: список адресов

В Пятихатках проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// РЕДПОСТ

С 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Временно, на период проведения провилактических работ,  прекратят подачу воды в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе и экопарке Фельдмана.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, с 8:00 6 июля 2021 года до 17:00 13 августа будет ограничен проезд транспорта по проспекту Академика Курчатова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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