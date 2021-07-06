06.07.2021 10:17 Рита Парфенова

В Пятихатках и прилегающих поселках отключат воду: список адресов

В Пятихатках проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



// РЕДПОСТ

С 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Временно, на период проведения провилактических работ, прекратят подачу воды в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе и экопарке Фельдмана.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, с 8:00 6 июля 2021 года до 17:00 13 августа будет ограничен проезд транспорта по проспекту Академика Курчатова.