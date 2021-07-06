В Пятихатках и прилегающих поселках отключат воду: список адресов

В Пятихатках проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
С 8:00 7 июля до 8:00 8 июля будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Временно, на период проведения провилактических работ, прекратят подачу воды в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе и экопарке Фельдмана.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
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