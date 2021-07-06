В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 6 июля

В Харьковской области впервые с начала года никто не умер от коронавируса.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 июля составляет 148 668 человек.
Из них:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
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Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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