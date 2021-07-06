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06.07.2021  10:04   Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 6 июля

В Харьковской области впервые с начала года никто не умер от коронавируса.

Коронавирус: статистика в Харькове на 6 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 июля составляет 148 668 человек.

Из них:

  •     3 542 летальных случая (за последние сутки никто не умер);
  •     144 376 человек выздоровели (за сутки – 50 человек);
  •     750 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 108 человек).


Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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