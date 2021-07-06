06.07.2021 10:04 Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 6 июля

В Харьковской области впервые с начала года никто не умер от коронавируса.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.



Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 июля составляет 148 668 человек.



Из них:

3 542 летальных случая (за последние сутки никто не умер);

144 376 человек выздоровели (за сутки – 50 человек);

750 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 108 человек).



Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».



