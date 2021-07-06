Тройное ДТП: под Канатной дорогой столкнулись Volkswagen, Hyundai и ЗАЗ (видео, фото)

Водителя Таврии госпитализировала скорая.
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около шести часов вечера 5 июля на улице Новгородской, 85, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полицию.
Участниками аварии стали автомобили Hyundai, ЗАЗ и Volkswagen.
По словам очевидцев, водитель VW на высокой скорости не справился с управлением, вследствие чего и произошло столкновение.
Водитель ЗАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками скорой помощи.
У автомобилей – значительные повреждения.
На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.
Напомним, в понедельник, 5 июля, около 9.50 на Белгородском шоссе в районе Харьковского авиазавода произошло тройное ДТП с участием маршрутного автобуса №263, троллейбуса и легкового автомобиля Geely.
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