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06.07.2021  09:32   

Тройное ДТП: под Канатной дорогой столкнулись Volkswagen, Hyundai и ЗАЗ (видео, фото)

Водителя Таврии госпитализировала скорая.


// Патрульная полиция

ДТП Харьков: на Новгородской столкнулись Hyundai, ЗАЗ и Volkswagen

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около шести часов вечера 5 июля на улице Новгородской, 85, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полицию.

Участниками аварии стали автомобили Hyundai, ЗАЗ и Volkswagen.

По словам очевидцев, водитель VW на высокой скорости не справился с управлением, вследствие чего и произошло столкновение.

Водитель ЗАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками скорой помощи.

У автомобилей – значительные повреждения.

ДТП Харьков: на Новгородской столкнулись Hyundai, ЗАЗ и Volkswagen

ДТП Харьков: на Новгородской столкнулись Hyundai, ЗАЗ и Volkswagen

На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Напомним, в понедельник, 5 июля, около 9.50 на Белгородском шоссе в районе Харьковского авиазавода произошло тройное ДТП с участием маршрутного автобуса №263, троллейбуса и легкового автомобиля Geely.

Тэги:  дтп, харьков
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