09.07.2021 08:25

Аварийное отключение воды в Харькове 9 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Матюшенко, 7, 9, 11, ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк) до 20:00 9 июля.



Московский район:

ул. Героев Труда, 34 (п. №1, стояк), 68 (п. №3, стояк) до 17:00 9 июля;

ул. Искринская, 33 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №4), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Светлая, 3, 3-а,б, пр. Тракторостроителей, 130-а,б,в до 20:00 9 июля.



Новобаварский район:

ул. Большая Гончаровская, 3, 4, 4-а, 5, 7, 8, 8-а, 9, 11, 13, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 75/77 до 20:00 10 июля.



Слободской район:

проезд Садовый, 5-а (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 1-а (стояк), пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), ул. Зерновая, 6/6 до 20:00 9 июля.



Холодногорский район:

ул. Кокчетавская (ч/с) до 20:00 9 июля.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 17:00 9 июля;

пр. Победы, 70 (п. №7, стояк), пр. Победы, 66 (п. №10, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 9 июля.

Напомним, 8 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.