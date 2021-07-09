В Харькове начали получать COVID-сертификаты (фото)

В приложении «Дія» COVID-сертификаты заработали в тестовом режиме
COVID-сертификаты доступны тем, кто получил две дозы вакцины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Данные о вакцинации вносятся в систему Helsi и потом синхронизируются в Дію
В приложении доступны два вида COVID-сертификатов: внутренний и международный. Срок действия внутреннего сертификата - 180 дней. Оба документа содержат QR-код.
Международный сертификат содержит информацию о типе вакцины, производителе и дату второй прививки от коронавируса, а так же дату рождения и номер загранпаспорта.
После того, как закончится тестирование, в сертификат будут вносить также данные о ПЦР-тестах.
Международный сертификат о вакцинации в бумажном виде также можно получить у семейного врача или в центре массовой вакцинации, где пациент делал прививку.
В Минцифры также сообщили, что согласовывать COVID-паспорт с другими странами планируют после 11 июля.
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
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