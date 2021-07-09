09.07.2021 09:02

В Харькове начали получать COVID-сертификаты (фото)

В приложении «Дія» COVID-сертификаты заработали в тестовом режиме



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COVID-сертификаты доступны тем, кто получил две дозы вакцины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Данные о вакцинации вносятся в систему Helsi и потом синхронизируются в Дію



В приложении доступны два вида COVID-сертификатов: внутренний и международный. Срок действия внутреннего сертификата - 180 дней. Оба документа содержат QR-код.



Международный сертификат содержит информацию о типе вакцины, производителе и дату второй прививки от коронавируса, а так же дату рождения и номер загранпаспорта.





После того, как закончится тестирование, в сертификат будут вносить также данные о ПЦР-тестах.



Международный сертификат о вакцинации в бумажном виде также можно получить у семейного врача или в центре массовой вакцинации, где пациент делал прививку.



В Минцифры также сообщили, что согласовывать COVID-паспорт с другими странами планируют после 11 июля.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».