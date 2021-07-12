12.07.2021 09:32

ДТП с фурой под Харьковом: рассказ очевидца и комментарии полиции (видео)

Авария произошла 11 июля около половины второго дня.

О дорожно-транспортном происшествии на 113 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» РЕДПОСТ сообщает по информации пресс-службы Нацполиции.

11 июля в 13:35 столкнулись легковой автомобиль Audi A8 и грузовая фура DAF. Легковушку сильно покорежило, а грузовик опрокинулся, и по дороге рассыпалось зерно.

О поведении на трассе одного из участников ДТП за несколько минут до столкновения рассказал в комментарии в видео водитель Денис Грищенко.

«Ехал на этом отрезке со скоростью 105 плюс минус дорога не автобан но терпимо, мимо промчала эта ауди реально если бы могла лететь то оторвалась от земли, и значительно уехала в даль, прадик качнуло крепко, тачка на литовских номерах, ходовая отсутствует так как визуально видно было как ее трясло и качало на скорости (специалисты поймут в чем суть), буквально через минут 5, а то и меньше – впереди облако пыли нереальное, подъехали а там то что, на видео», – написал он.

По официальной информации, предварительно установленной полицейскими, 31-летний водитель Audi A8, двигаясь в сторону Днепра, обогнал грузовик DAF с правой стороны, что привело к наезда грузовика на легковушку.

К счастью, серьезных травм в столкновении никто не получил. У пассажира «Audi» – легкий ушиб предплечья.

ДТП под Харьковом: машина всмятку и фура вверх колесами (видео)



Полицейские составили в отношении обоих водителей протоколы об административных правонарушениях по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.