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12.07.2021  09:58   

Четыре человека утонули в водоемах Харькова и области

Два человека утонули в водоемах Харькова, два – в водоемах области.

https://redpost.com.ua/news/1234785-v-harkove-na-osnove-voda-unesla-esche-odnu-zhizn-utonul-muzhchina-foto

11 июля водолазы и спасатели достали из воды тела четырех погибших на воде, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Два человека утонули в водоемах Харькова – на Петренковском и Основянском. Еще двое – в местах отдыха по области: на пруду с. Сосновка Богодуховского района утонул 27-летний парень, а на пруду пгт. Кочеток Чугуевского района – мужчина примерно 40 лет.

Днем 10 июня во время купания в Петренковском озере погиб 16-летний парень. Он вместе с мамой и своим другом отдыхали на берегу озера. Во время купания юноша со своим товарищем отплыли на расстояние 50 метров от берега почти на середину озера. Когда отдыхающие на берегу заметили, что один из парней начал тонуть, сообщили дежурным на спасательном посту КУ "Водно-спасательная служба". Мледщего пловца удалось спасти, а 16-летний парень утонул. Его тело 11 июля в 9:50 подняли на берег водолазы.

Ранее РЕДПОСТ писал, что днем 11 июля в Основянском озере утонул мужчина.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
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