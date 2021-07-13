13.07.2021 16:01

Как выбрать зубной имплант

Столкнувшись с необходимостью восстановления утраченных зубов, клиенты стоматологических клиник неизбежно испытывают муки выбора. Неудивительно – в крупных городах десятки клиник, а компании-производители имплантов предлагают сотни вариантов своих продуктов.

Что касается клиники, советуем перейти по ссылке https://www.amelsmart.com/services/implantacziya-zubiv/ , чтобы получить лучшее предложение в городе. Что касается проблемы выбора конкретного импланта, советуем ознакомиться с информацией об их типах и методах их установки

На что стоит обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор и забыть о проблеме потерянного зуба раз и навсегда?

Шаг 1: выбираем метод имплантации

На сегодняшний день широко используются два основных метода имплантации зубов – классический и одноэтапный.

Классический метод

Имплантация по классическому протоколу проводится в несколько этапов. Прежде всего, стоматолог удаляет поврежденные или разрушенные зубы. После полного заживления костной ткани (обычно на это уходит от 3 до 6 месяцев) врач устанавливает импланты зубов и назначает курс противовоспалительных препаратов, часто антибиотиков. Спустя 3-6 месяцев для оценки степени приживления имплантов в кость делается контрольный рентген-снимок, и лишь после этого проводится протезирование.

Процесс имплантации по классическому протоколу длителен и сопряжен с определенными неудобствами – пережевывать пищу в перерывах между приемами стоматолога пациенту приходится осторожно. Однако, этот метод считается наиболее безопасным и надежным, к тому же он может применяться практически во всех клинических случаях, даже в самую порозную кость.

Одноэтапный метод

Одноэтапный или одномоментный метод предполагает установку импланта сразу после удаления пораженного зуба. Его применяют в основном на нижней челюсти, только для пациентов с плотной структурой кости. Зачастую к нему прибегают после травматической потери зуба.

Главные преимущества одноэтапной имплантации – экономия времени и психологический комфорт пациента, которому не нужно ходить без зуба.

Шаг 2: выбираем тип импланта

Отталкиваясь прежде всего от состояния костной ткани, можно выбрать один из следующих вариантов имплантов:

Эндооссальный. Он же обычный имплант, может устанавливаться на верхнюю или нижнюю челюсть, замещать один зуб.

Корневидный. Визуально напоминает корень зуба, используется, когда костная ткань имеет достаточную плотность.

Поднакосточный. При его производстве изготавливается металлическая опора, на которую устанавливается сам имплант. Чаще всего этот тип применяется для имплантации нижних зубов, в случаях, когда костной ткани недостаточно.

Пластинчатый. Становится решением проблемы для пациентов с узкой костью, устанавливается посредством разреза десны.

Комбинированный. Сочетает в себе корневидную и пластинчатую конструкции, хорош для пациентов с выраженными дефектами зубных рядов.

Принять решение о выборе того или иного типа можно лишь после консультации со специалистом, который определит степень повреждения, состояние костной ткани и физиологические особенности пациента.

Шаг 3: выбираем производителя

На этом этапе пациенты сталкиваются с трудностями, ведь современный стоматологический центр может предложить импланты десятков производителей. Наиболее популярные из них:

Nobel, Straumann, Megagen, AstgraTech – относятся к группе элитных, наиболее дорогих имплантов.

Xive, Ankylos, Impro, Biohorizons, Biomed,Osstem - импланты среднего класса.

AlphaBio, MIS, Dentium.

Цены на импланты из этих трех групп сильно разнятся. На них влияет в первую очередь количество примесей к титановому сплаву, из которого производятся импланты – именно от этого параметра зависит, как быстро и насколько просто приживется имплант к костной ткани пациента. Сказывается на стоимости и сервис, который предлагает фирма-производитель. Именитые производители предлагают гарантийные обязательства и дополнительные бонусы помимо тех, что предлагает предоставляет клиника, которой обслуживается пациент.

Определившись с приоритетами и бюджетом, посоветовавшись с лечащим врачом-стоматологом, можно сделать рациональный выбор импланта, который позволит наслаждаться здоровой улыбкой до конца жизни.