13.07.2021 16:01
Как выбрать зубной имплант
Столкнувшись с необходимостью восстановления утраченных зубов, клиенты стоматологических клиник неизбежно испытывают муки выбора. Неудивительно – в крупных городах десятки клиник, а компании-производители имплантов предлагают сотни вариантов своих продуктов.
На что стоит обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор и забыть о проблеме потерянного зуба раз и навсегда?
Шаг 1: выбираем метод имплантации
На сегодняшний день широко используются два основных метода имплантации зубов – классический и одноэтапный.
Классический метод
Имплантация по классическому протоколу проводится в несколько этапов. Прежде всего, стоматолог удаляет поврежденные или разрушенные зубы. После полного заживления костной ткани (обычно на это уходит от 3 до 6 месяцев) врач устанавливает импланты зубов и назначает курс противовоспалительных препаратов, часто антибиотиков. Спустя 3-6 месяцев для оценки степени приживления имплантов в кость делается контрольный рентген-снимок, и лишь после этого проводится протезирование.
Процесс имплантации по классическому протоколу длителен и сопряжен с определенными неудобствами – пережевывать пищу в перерывах между приемами стоматолога пациенту приходится осторожно. Однако, этот метод считается наиболее безопасным и надежным, к тому же он может применяться практически во всех клинических случаях, даже в самую порозную кость.
Одноэтапный метод
Одноэтапный или одномоментный метод предполагает установку импланта сразу после удаления пораженного зуба. Его применяют в основном на нижней челюсти, только для пациентов с плотной структурой кости. Зачастую к нему прибегают после травматической потери зуба.
Главные преимущества одноэтапной имплантации – экономия времени и психологический комфорт пациента, которому не нужно ходить без зуба.
Шаг 2: выбираем тип импланта
Отталкиваясь прежде всего от состояния костной ткани, можно выбрать один из следующих вариантов имплантов:
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Эндооссальный. Он же обычный имплант, может устанавливаться на верхнюю или нижнюю челюсть, замещать один зуб.
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Корневидный. Визуально напоминает корень зуба, используется, когда костная ткань имеет достаточную плотность.
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Поднакосточный. При его производстве изготавливается металлическая опора, на которую устанавливается сам имплант. Чаще всего этот тип применяется для имплантации нижних зубов, в случаях, когда костной ткани недостаточно.
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Пластинчатый. Становится решением проблемы для пациентов с узкой костью, устанавливается посредством разреза десны.
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Комбинированный. Сочетает в себе корневидную и пластинчатую конструкции, хорош для пациентов с выраженными дефектами зубных рядов.
Принять решение о выборе того или иного типа можно лишь после консультации со специалистом, который определит степень повреждения, состояние костной ткани и физиологические особенности пациента.
Шаг 3: выбираем производителя
На этом этапе пациенты сталкиваются с трудностями, ведь современный стоматологический центр может предложить импланты десятков производителей. Наиболее популярные из них:
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Nobel, Straumann, Megagen, AstgraTech – относятся к группе элитных, наиболее дорогих имплантов.
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Xive, Ankylos, Impro, Biohorizons, Biomed,Osstem - импланты среднего класса.
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AlphaBio, MIS, Dentium.
Цены на импланты из этих трех групп сильно разнятся. На них влияет в первую очередь количество примесей к титановому сплаву, из которого производятся импланты – именно от этого параметра зависит, как быстро и насколько просто приживется имплант к костной ткани пациента. Сказывается на стоимости и сервис, который предлагает фирма-производитель. Именитые производители предлагают гарантийные обязательства и дополнительные бонусы помимо тех, что предлагает предоставляет клиника, которой обслуживается пациент.
Определившись с приоритетами и бюджетом, посоветовавшись с лечащим врачом-стоматологом, можно сделать рациональный выбор импланта, который позволит наслаждаться здоровой улыбкой до конца жизни.
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