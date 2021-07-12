Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ночью вандалы разрушили клумбу в центре Харькова
12.07.2021  10:45   

Ночью вандалы разрушили клумбу в центре Харькова

В течение недели это второй случай вандализма в сквере Театральный.


// РЕДПОСТ

Изуродованные клумбы почти каждое утро видят сотрудники харьковского «Зеленстроя». Сегодняшнее не стало исключением, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Вот так выглядит один из цветников в сквере Театральный, что в центре города. Неизвестные в ночное время вырвали из неё десяток цветов. Кому приглянулась обычная герань и зачем было так делать?! 

Этот сквер чуть ли не ежедневно страдает от шумных гулянок молодёжи. Редакция задается вопросом: может, пора его переименовать в сквер Вандализма или всё-таки будем немного культурнее?!

Напомним, цветники в сквере Театральный несколько дней назад уже пострадали от рук вандалов. Утром 9 июля неизвестные вырвали с корнем и разбросали бархатцы с клумбы вокруг бюста Гоголя напротив театра Шевченко.

Кроме того, коммунальщики готовятся ликвидировать последствия гулянок в сквере Театральный за последний месяц. В «зачет» хулиганов пошли сломанные и перевернутые скамейки, а также ночная акробатика на бюсте Пушкина.

Фотогалерея

Тэги:  вандализм, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Ночное хулиганство: стали известны вандалы, испоганившие стены в центре Харькове (видео) 09.07 Криминал и происшествия В сквере «Театральный» вандалы уничтожили цветы на клумбе (фото) 22.06 Криминал и происшествия В саду Шевченко вандалы вытоптали и выкорчевали цветы на клумбах (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 