12.07.2021 10:45

Ночью вандалы разрушили клумбу в центре Харькова

В течение недели это второй случай вандализма в сквере Театральный.



// РЕДПОСТ

Изуродованные клумбы почти каждое утро видят сотрудники харьковского «Зеленстроя». Сегодняшнее не стало исключением, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Вот так выглядит один из цветников в сквере Театральный, что в центре города. Неизвестные в ночное время вырвали из неё десяток цветов. Кому приглянулась обычная герань и зачем было так делать?!

Этот сквер чуть ли не ежедневно страдает от шумных гулянок молодёжи. Редакция задается вопросом: может, пора его переименовать в сквер Вандализма или всё-таки будем немного культурнее?!

Напомним, цветники в сквере Театральный несколько дней назад уже пострадали от рук вандалов. Утром 9 июля неизвестные вырвали с корнем и разбросали бархатцы с клумбы вокруг бюста Гоголя напротив театра Шевченко.

Кроме того, коммунальщики готовятся ликвидировать последствия гулянок в сквере Театральный за последний месяц. В «зачет» хулиганов пошли сломанные и перевернутые скамейки, а также ночная акробатика на бюсте Пушкина.

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