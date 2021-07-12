Ночью вандалы разрушили клумбу в центре Харькова

В течение недели это второй случай вандализма в сквере Театральный.
Изуродованные клумбы почти каждое утро видят сотрудники харьковского «Зеленстроя». Сегодняшнее не стало исключением, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Вот так выглядит один из цветников в сквере Театральный, что в центре города. Неизвестные в ночное время вырвали из неё десяток цветов. Кому приглянулась обычная герань и зачем было так делать?!
Этот сквер чуть ли не ежедневно страдает от шумных гулянок молодёжи. Редакция задается вопросом: может, пора его переименовать в сквер Вандализма или всё-таки будем немного культурнее?!
Напомним, цветники в сквере Театральный несколько дней назад уже пострадали от рук вандалов. Утром 9 июля неизвестные вырвали с корнем и разбросали бархатцы с клумбы вокруг бюста Гоголя напротив театра Шевченко.
Кроме того, коммунальщики готовятся ликвидировать последствия гулянок в сквере Театральный за последний месяц. В «зачет» хулиганов пошли сломанные и перевернутые скамейки, а также ночная акробатика на бюсте Пушкина.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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