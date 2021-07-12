Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 12 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом.
Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 июля составляет 148 805 человек.
Из них:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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