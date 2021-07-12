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12.07.2021  10:55   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 12 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 12 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом.

Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 июля составляет 148 805 человек.

Из них:

  • 3 561 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);
  • 144 614 человек выздоровели (за сутки – 52 человека);
  • 630 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 44 человека).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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