Петанк и гигантские световые фигуры: в парке Горького отметят День Франции: программа

В среду, 14 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького отметят День Франции.
В программу праздника войдут мероприятия дней Французской весны в Украине, которые были перенесены из-за карантинных запретов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.
Праздник начнется днем 14 июля на площадке для петанка. Там с 15:00 до 17:00 пройдет турнир по петанку «Шары Франции» среди детей и подростков.
С 17:00 на Центральной аллее парка будет проходить анимационная программа от французского культурного центра Alliance Française de Kharkiv. Интерактивные развлечения продлятся до 19:00.
И с семи до восьми часов вечера на Главной сцене состоится праздничный концерт «Vive la France!».
После харьковчан ждет необычное действо. С 20.00 до 22.30 у главной входа в парк и на Центральной аллее развернется уличное представление «Жокеи света» от компании Les Quidams.
Творческая компания «Les Quidams» известна в 40 странах мира, в том числе в Украине, своими удивительными перформансами уличного искусства. Спектакль "Жокеи света" будет показан в Харькове впервые. Зрители смогут прогуляться в компании удивительных светящихся ростовых лошадей, сделанных из материалов белого и бежевого цвета, которые символизируют спокойствие и чистоту.
Напомним, в выходные в парке Горького отметили праздник Ивана Купала.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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