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12.07.2021  11:30   

Петанк и гигантские световые фигуры: в парке Горького отметят День Франции: программа

В среду, 14 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького отметят День Франции.


//afkharkiv.com.ua

В программу праздника войдут мероприятия дней Французской весны в Украине, которые были перенесены из-за карантинных запретов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов.

Праздник начнется днем 14 июля на площадке для петанка. Там с 15:00 до 17:00 пройдет турнир по петанку «Шары Франции» среди детей и подростков.

С 17:00 на Центральной аллее парка будет проходить анимационная программа от французского культурного центра Alliance Française de Kharkiv. Интерактивные развлечения продлятся до 19:00.

И с семи до восьми часов вечера на Главной сцене состоится праздничный концерт «Vive la France!».

После харьковчан ждет необычное действо. С 20.00 до 22.30 у главной входа в парк и на Центральной аллее развернется уличное представление «Жокеи света» от компании Les Quidams.

Творческая компания «Les Quidams» известна в 40 странах мира, в том числе в Украине, своими удивительными перформансами уличного искусства. Спектакль "Жокеи света" будет показан в Харькове впервые. Зрители смогут прогуляться в компании удивительных светящихся ростовых лошадей, сделанных из материалов белого и бежевого цвета, которые символизируют спокойствие и чистоту.

Напомним, в выходные в парке Горького отметили праздник Ивана Купала.

 

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
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