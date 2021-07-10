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10.07.2021  21:00   

В Харькове в парке Горького - празднование Ивана Купала (видео)

В центральном парке Харькова - множество различных локаций, посвященных празднику.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в разных уголках парка можно найти символы этого летнего праздника - будь-то купальское дерево, мастер-классы по плетению венков и мотанок, аквагрим, спрятанные цветы папоротника и на главной сцене - выступление фольклорных коллективов Харькова.

На локации возле озера плавает мини-сцена с клавишником, который исполняет романтические мелодии, а русалки сихронистки демонстрируют шоу на воде.

Также трио бандуристок исполняют народные песни. Чуть позже будет ещё одна изюминка праздника. Какая? Узнаете в 21.30

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Тэги:  ивана купала, парк горького, харьков, праздник
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