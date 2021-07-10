В Харькове в парке Горького - празднование Ивана Купала (видео)

В центральном парке Харькова - множество различных локаций, посвященных празднику.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в разных уголках парка можно найти символы этого летнего праздника - будь-то купальское дерево, мастер-классы по плетению венков и мотанок, аквагрим, спрятанные цветы папоротника и на главной сцене - выступление фольклорных коллективов Харькова.
На локации возле озера плавает мини-сцена с клавишником, который исполняет романтические мелодии, а русалки сихронистки демонстрируют шоу на воде.
Также трио бандуристок исполняют народные песни. Чуть позже будет ещё одна изюминка праздника. Какая? Узнаете в 21.30
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Выходные будут жаркими и засушливыми – самое время отправиться к воде.
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