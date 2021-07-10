10.07.2021 21:19

Помогите найти: в Харькове домой не вернулся ребенок (фото)

В Харькове разыскивают 10-летнего Дениса Селиверстова.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове идет поиск 10-летнего ребенка.

Денис Селиверстов сегодня, 10 июля 2021 года, в 8 утра вышел из дома по Оранжерейной улице и до сих пор не вернулся домой.

Приметы: рост 140 см., волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в красную футболку и черные шорты с белой надписью "911" на черном самокате.