Помогите найти: в Харькове домой не вернулся ребенок (фото)

В Харькове разыскивают 10-летнего Дениса Селиверстова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове идет поиск 10-летнего ребенка.
Денис Селиверстов сегодня, 10 июля 2021 года, в 8 утра вышел из дома по Оранжерейной улице и до сих пор не вернулся домой.
Приметы: рост 140 см., волосы светлые, глаза голубые.
Был одет в красную футболку и черные шорты с белой надписью "911" на черном самокате.
Комментариев: 0
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Выходные будут жаркими и засушливыми – самое время отправиться к воде.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажность:
давление:
ветер: