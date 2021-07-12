Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сбили насмерть парня. Полиция ищет белый автомобиль (фото, видео)
12.07.2021  11:46   

Сбили насмерть парня. Полиция ищет белый автомобиль (фото, видео)

Тело погибшего обнаружили на автодороге возле села Ольховка Харьковского района.

ДТП Харьков: от удара у парня раскроило череп
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 11 июля около 4:00. Погибшим оказался 26-летний житель села Элитное. Удар был такой силы, что у парня раскроило черепную коробку.
 
Следствие установило, что наезд предположительно мог совершить автомобиль белого цвета неустановленной марки. 
 
ДТП Харьков: от удара у парня раскроило череп
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию водителя автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что фура насмерть сбила пешехода под Харьковом.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, дтп
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