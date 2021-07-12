12.07.2021 11:46

Сбили насмерть парня. Полиция ищет белый автомобиль (фото, видео)

Тело погибшего обнаружили на автодороге возле села Ольховка Харьковского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 11 июля около 4:00. Погибшим оказался 26-летний житель села Элитное. Удар был такой силы, что у парня раскроило черепную коробку.

Следствие установило, что наезд предположительно мог совершить автомобиль белого цвета неустановленной марки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию водителя автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что фура насмерть сбила пешехода под Харьковом.