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12.07.2021  12:26   

ДТП: пьяный водитель отметился в двух авариях (фото)

Автомобиль скрылся с места первого ДТП на попался на второй аварии.

ДТП Харьков: автомобиль сбил мотоциклиста и скрылся

Вечером 10 июля в Лозовой нетрезвый водитель в течение получаса стал участником двух дорожно-транспортных происшествий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на местный отдел полиции

Сначала правоохранителям сообщили, что в 18:52 что на улице Кутузова неизвестный водитель автомобиля ВАЗ 21104 совершил наезд на мотоцикл под управлением 72-летнего мужчины и скрылся с места происшествия.

Около 19:22 патрульные зарегистрировали ДТП на бульваре Шевченко. 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104, выезжая с улицы Молодежной на бульвар Шевченко, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ 21061, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

ДТП Харьков: автомобиль сбил мотоциклиста и скрылся

На месте происшествия сотрудниками полиции была установлена ​​причастность 32-летнего мужчины к ДТП по улице Кутузова.

В результате аварий пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

За совершение двух дорожно-транспортных происшествий на 32-летнего мужчину составлены четыре административных протокола: по одному по ст. 122 (превышение скорости), по ч.1 ст.130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) и два протокола по ст. 124 (за совершенное ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 11 июля в 13:35 на 113 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись легковой автомобиль Audi A8 и грузовая фура DAF. Легковушку сильно покорежило, а грузовик опрокинулся, и по дороге рассыпалось зерно.

 

Источник:   Лозовский районный отдел полиции
 Тэги:  дтп, харьков
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