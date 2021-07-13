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13.07.2021  13:04   

ДТП: мощно стукнули не вовремя свернувший автомобиль (видео, фото)

Пострадавшего в ДТП пассажира увезла скорая.

ДТП Харьков: столкнулись Ford и Mitsubishi

Около десяти утра вторник, 13 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гольдберговской, 79 в Харькове. Об этом РЕДПОСТ собщает со ссылкой на Патрульную полицию.

Участниками аварии стали автомобилей Ford и Mitsubishi.

Один автомобиль сворачивал во двор дома по Гольдберговской и столкнулся со встречным авто, едущим по главной дороге.

Обоим автомобилям крепко досталось: у машин разбиты капоты.

Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Mitsubishi, которого скорая госпитализировала в лечебное учреждение.

ДТП Харьков: столкнулись Ford и Mitsubishi

Авария создавала пробку в сторону Гагарина.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ писал, что утром 13 июля на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской столкнулись автомобили Volkswagen и Subaru.

Тэги:  дтп, харьков
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