13.07.2021 13:04

ДТП: мощно стукнули не вовремя свернувший автомобиль (видео, фото)

Пострадавшего в ДТП пассажира увезла скорая.

Около десяти утра вторник, 13 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гольдберговской, 79 в Харькове. Об этом РЕДПОСТ собщает со ссылкой на Патрульную полицию.

Участниками аварии стали автомобилей Ford и Mitsubishi.

Один автомобиль сворачивал во двор дома по Гольдберговской и столкнулся со встречным авто, едущим по главной дороге.

Обоим автомобилям крепко досталось: у машин разбиты капоты.

Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Mitsubishi, которого скорая госпитализировала в лечебное учреждение.

Авария создавала пробку в сторону Гагарина.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ писал, что утром 13 июля на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской столкнулись автомобили Volkswagen и Subaru.