ДТП: мощно стукнули не вовремя свернувший автомобиль (видео, фото)

Пострадавшего в ДТП пассажира увезла скорая.
Около десяти утра вторник, 13 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Гольдберговской, 79 в Харькове. Об этом РЕДПОСТ собщает со ссылкой на Патрульную полицию.
Участниками аварии стали автомобилей Ford и Mitsubishi.
Один автомобиль сворачивал во двор дома по Гольдберговской и столкнулся со встречным авто, едущим по главной дороге.
Обоим автомобилям крепко досталось: у машин разбиты капоты.
Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Mitsubishi, которого скорая госпитализировала в лечебное учреждение.
Авария создавала пробку в сторону Гагарина.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее РЕДПОСТ писал, что утром 13 июля на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской столкнулись автомобили Volkswagen и Subaru.
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