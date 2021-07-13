Больше недели ищут мужчину, отправившегося в Харькова на электричке (фото)

В селе Родной Край Богодуховского района не могут найти Ивана Егоровича Чернуху.
72-летний Иван Чернуха 6 июля 2021 года в 8.45 направлялся электричкой от железнодорожной станции Феськи в Харьков, и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 175 см, сутулый, худощавого телосложения, волосы седые, глаза каре-зеленые.
Был одет как на фото справа: в легкую синюю куртку, красный джемпер, светлую рубашку, черные брюки, черные туфли.
При себе имел паспорт.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Ивана Чернухи или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Ранее РЕДПОСТ писал о том, как патрульные вернули матери 3-летнего сына, пропавшего во время прогулки по Александровскому проспекту.
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