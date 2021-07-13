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13.07.2021  11:55   

Потерялся на прогулке: патрульные вернули 3-летнего парня матери

По словам матери, она отвлеклась на несколько секунд и потеряла малыша из вида.

В Харькове патрульные разыскали 3-летнего мальчика, потерявшегося на прогулке
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, 12 июля они получили сообщение от харьковчанке о пропаже ее 3-летнего сына на проспекте Александровском. Женщина сообщила, что гуляла со своим сыном, на несколько секунд отвлеклась и потеряла его из виду. 
 
Получив ориентировку на маленького беглеца, патрульные направились на его поиски.
 
В результате отработки прилегающей территории патрульные обнаружили разыскиваемого мальчика за несколько кварталов от места, где он потерялся.
 
К счастью малыш был цел и невредим. Патрульные передали его матери, с которой провели профилактическую беседу. Также на место прибыли инспекторы ювенальной превенции для установления всех обстоятельств происшествия.
 
В Управлении патрульной полиции напомни ли, что в подобных ситуациях необходимо немедленно сообщать на линию 102.
 
Ранее сообщалось, что патрульные вернули матери 3-летнюю дочь, которая потерялась во время прогулки  в саду Шевченко.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, потерялся
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