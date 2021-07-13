13.07.2021 11:55

Потерялся на прогулке: патрульные вернули 3-летнего парня матери

По словам матери, она отвлеклась на несколько секунд и потеряла малыша из вида.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, 12 июля они получили сообщение от харьковчанке о пропаже ее 3-летнего сына на проспекте Александровском. Женщина сообщила, что гуляла со своим сыном, на несколько секунд отвлеклась и потеряла его из виду.

Получив ориентировку на маленького беглеца, патрульные направились на его поиски.

В результате отработки прилегающей территории патрульные обнаружили разыскиваемого мальчика за несколько кварталов от места, где он потерялся.

К счастью малыш был цел и невредим. Патрульные передали его матери, с которой провели профилактическую беседу. Также на место прибыли инспекторы ювенальной превенции для установления всех обстоятельств происшествия.

В Управлении патрульной полиции напомни ли, что в подобных ситуациях необходимо немедленно сообщать на линию 102.

Ранее сообщалось, что патрульные вернули матери 3-летнюю дочь, которая потерялась во время прогулки в саду Шевченко.