13.07.2021 11:29

В урбан-парке на Салтовке сломали особую качель: что будет с аттракционом дальше (видео, фото)

Решается вопрос: ремонтировать аттракцион или заменить.



// РЕДПОСТ

В Управлении экологии и благоустройства Харькова корреспонденту РЕДПОСТ подтвердили поломку качели для детей с особыми потребностями, которая сломалась в урбан-парке. Сейчас на месте работают специалисты, которые и решат, подлежит ли она ремонту или её заменят на новую.

В Управлению также уточнили, что перед началом эксплуатации на игровую форму были нанесены специальные наклейки, которые обозначают, что данный вид качели предназначен сугубо для детей с особыми потребностями.

По мнению чиновников, виновны, не дети, а их родители, которые видели эти специальные знаки, но при этом стояли и раскачивали своих детей.

Напомним, 12 июля 2021 года, в Харькове, на улице Героев Труда, 60, открыли уникальный для Украины урбан-парк. В день открытия в соцсетях распространилось видео, как на качели для детей с особыми потребностями одновременно качалось большое количество детей. Их родители стояли рядом и снимали все на телефоны.





К слову, на других аттракционах урбан-парка исло одновременно катающихся также превышало количество «сидячих мест».