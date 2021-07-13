В урбан-парке на Салтовке сломали особую качель: что будет с аттракционом дальше (видео, фото)

Решается вопрос: ремонтировать аттракцион или заменить.
В Управлении экологии и благоустройства Харькова корреспонденту РЕДПОСТ подтвердили поломку качели для детей с особыми потребностями, которая сломалась в урбан-парке. Сейчас на месте работают специалисты, которые и решат, подлежит ли она ремонту или её заменят на новую.
В Управлению также уточнили, что перед началом эксплуатации на игровую форму были нанесены специальные наклейки, которые обозначают, что данный вид качели предназначен сугубо для детей с особыми потребностями.
По мнению чиновников, виновны, не дети, а их родители, которые видели эти специальные знаки, но при этом стояли и раскачивали своих детей.
Напомним, 12 июля 2021 года, в Харькове, на улице Героев Труда, 60, открыли уникальный для Украины урбан-парк. В день открытия в соцсетях распространилось видео, как на качели для детей с особыми потребностями одновременно качалось большое количество детей. Их родители стояли рядом и снимали все на телефоны.
К слову, на других аттракционах урбан-парка исло одновременно катающихся также превышало количество «сидячих мест».
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Сухая жаркая погода продолжает раскалять воздух в Харькове. По области ночью возможен кратковременный дождь, в городе без осадков.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
влажность:
давление:
ветер: