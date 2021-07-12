12.07.2021 20:25

В Харькове открылся самый большой урбан-парк в Украине

Это уже четвертый урбан-парк в Харькове, аналогов которому в Украине пока что нет.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, сегодня, 12 июля 2021 года, в Харькове, на улице Героев Труда, 60, открыли уникальный для Украины урбан-парк.

На нем прошли соревнования очередного этапа битвы районов в уличных культурах сразу по 15 направлениям.

В открытии уникального объекта принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов

"Урбан-парк, который мы построили, отметил Игорь Терехов – первый такой урбан-парк в городе Харькове. Но вы знаете, мы планируем возле Ледовой арены в сквере Машиностроителей в следующем году создавать самый большой в Украине урбан-парк. Сегодня работаем над проектно-сметной документацией этого урбан-парка и это сегодняшнее открытие, грандиозное действие, которое здесь происходит, доказывает правильность наших идей о том, что урбан-парк в Харькове должен быть и не один. У нас во многих районах города есть локации, где можно заняться спортом, отдохнуть, покататься на велосипеде. И такие локации будут появляться в каждом районе".

Раньше здесь была обветшалая детская площадка. Сейчас: две детские площадки, скейт-парк, зоны для паркура и воркаута, два панна-корта, баскетбольная площадка на два кольца и памп-трек — специальная трасса для езды на велосипеде или самокате, на которой чередуются ямы, кочки и уклоны.

«Наш город стал примером для создания уникального объекта — урбан-парка, который будет открыт в этом году на ВДНХ в Киеве. При создании этого объекта будут использоваться профессиональные наработки Харькова», — рассказали в департаменте спорта.