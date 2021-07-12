12.07.2021 15:32

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 13 июля

Сухая жаркая погода продолжает раскалять воздух в Харькове. По области ночью возможен кратковременный дождь, в городе без осадков.



Фото: Василий Голосный

Под влиянием малоподвижного антициклона Cornelieke в Харькове по-прежнему малооблачно и довольно жарко, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+27°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако они не приведут к возникновению магнитных бурь. Тем не менее, метеозависимым людям следует быть осторожными.



Народные приметы. Звезды мерцают ночью накануне, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.



Много росы – к жаркой погоде.



Если белые облака поднимаются против ветра, то будет дождь, а если по ветру идут – будет тепло.



Облака желтого цвета – к дождю.



Наши предки прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое, а снег выпадет поздно.