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12.07.2021  15:32   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 13 июля

Сухая жаркая погода продолжает раскалять воздух в Харькове. По области ночью возможен кратковременный дождь, в городе без осадков.


Фото: Василий Голосный

Погода в Харькове на вторник, 13 июля 2021 года

Под влиянием малоподвижного антициклона Cornelieke в Харькове по-прежнему малооблачно и довольно жарко, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+27°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако они не приведут к возникновению магнитных бурь. Тем не менее, метеозависимым людям следует быть осторожными.

Народные приметы. Звезды мерцают ночью накануне, а утром небо затягивается тучами – в полдень будет сильная гроза.

Много росы – к жаркой погоде.

Если белые облака поднимаются против ветра, то будет дождь, а если по ветру идут – будет тепло.

Облака желтого цвета – к дождю.

Наши предки прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое, а снег выпадет поздно.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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