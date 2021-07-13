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13.07.2021  11:05   Евгений Клочко

Цветочный вандализм: в Харькове участились случаи воровства цветов на клумбах (фото)

Акт вандализма произошел в Холодногорском районе на одной из цветочных клумб.

В Харькове из клумбы вандалы выкопали 2000 цветов
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в администрации Холодногорского района Харькова. По информации исполняющей обязанности председателя Холодногорской райадминистрации Инны Уваровой, подкапывать цветы на клумбе, находящейся на пересечении ул. Холодногорской и Верхнегиевской начали еще с минувшей пятницы. За выходные с цветника выкопали порядка 2000 растений - петунии разноцветной. 
 
 
Инна Уварова отметила, что подобные случаи варварского отношения к труду озеленителей происходят на территории района не впервые. Только в нынешнем году зафиксировано 5 случаев вандализма на цветочных клумбах в разных локациях Холодногорского района: на Лопанской набережной, в скверах «Красный пожарный» и «Добродецкого».
 
В Харькове из клумбы вандалы выкопали 2000 цветов В Харькове из клумбы вандалы выкопали 2000 цветов
Еще недавно клумба имела такой вид
 
Напомним, в саду Шевченко на одной из клумб вандалы вырвали и вытоптали около 250 единиц цветов.
Тэги:  харьков, вандализм
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