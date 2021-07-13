13.07.2021 11:05 Евгений Клочко

Цветочный вандализм: в Харькове участились случаи воровства цветов на клумбах (фото)

Акт вандализма произошел в Холодногорском районе на одной из цветочных клумб.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в администрации Холодногорского района Харькова. По информации исполняющей обязанности председателя Холодногорской райадминистрации Инны Уваровой, подкапывать цветы на клумбе, находящейся на пересечении ул. Холодногорской и Верхнегиевской начали еще с минувшей пятницы. За выходные с цветника выкопали порядка 2000 растений - петунии разноцветной.

Инна Уварова отметила, что подобные случаи варварского отношения к труду озеленителей происходят на территории района не впервые. Только в нынешнем году зафиксировано 5 случаев вандализма на цветочных клумбах в разных локациях Холодногорского района: на Лопанской набережной, в скверах «Красный пожарный» и «Добродецкого».

Еще недавно клумба имела такой вид

Напомним, в саду Шевченко на одной из клумб вандалы вырвали и вытоптали около 250 единиц цветов.